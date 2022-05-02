Захарова обрушилась с критикой на Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала внешнеполитический курс президента Украины Владимира Зеленского «наглым и проплаченным Западом».

«Как сказал Зеленский полгода назад: у нас теперь будет наглая внешняя политика. Вот она, его наглая внешняя политика, к чему и привела. Но им же за это платили», - цитирует ее «Россия-24».

По ее мнению, украинским властям внушили абсолютное ощущение вседозволенности и безнаказанности.

«Потому что они, не производя ничего и все разрушая, получали за это огромные деньги, миллионные и миллиардные транши со всего мира ровно за такие наглые и хамские, оторванные от реальности заявления», - заявила Захарова.