Евросоюз намерен ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова

Евросоюз предлагает ввести санкции против членов семьи пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также ряда высокопоставленных российских военных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и попавшие в его распоряжение документы.

"Список, который еще нуждается в одобрении европейскими правительствами и может измениться, также включает членов семьи представителя президента (России Владимира) Путина Дмитрия Пескова, а также ряд высокопоставленных военных", — говорится в сообщении агентства.