Оппозиция направилась в сторону здания парламента Армении

Представители армянского оппозиционного движения «Сопротивление» вместе со своими сторонниками решили направиться к зданию парламента Армении, сообщил один из лидеров движения, зампред Национального собрания Ишхан Сагателян в ходе митинга.

Депутат подчеркнул, что никаких зданий они захватывать не будут, призвав участников шествия не поддаваться на провокации.

«Мы направимся к зданию парламента, где огласим наши требования. У членов правящей партии «Гражданский договор» не будет шансов не услышать нас», - цитирует его «Спутник».

Напомним, что ранее Служба национальной безопасности Армении и полиция распространили заявления о том, что получили оперативную информацию о намерении оппозиционных сил захватить здание парламента.