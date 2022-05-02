Евросоюз заявил о прогрессе на переговорах с Азербайджаном

В Европейском союзе рассчитывают на скорое подписание с Азербайджаном соглашения о стратегическом партнерстве, отмечают прогресс в переговорах между сторонами, заявил посол Европейского союза в Баку Петер Михалко.

«Работы по подписанию всеобъемлющего соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом ускорились в последние месяцы. Они продолжатся в том же ключе в ближайшие недели, и мы надеемся, что переговоры завершатся в ближайшем будущем», - цитирует его Interfax.

По словам Михалко, новое соглашение охватит все сферы сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, заменив устаревшее соглашение 90-х годов прошлого века.