Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:59

Уличное движение, развязанное реваншистами в Армении с целью свержения премьер-министра Никола Пашиняна, по заявлению его организаторов, уже третий день в «решающей фазе». «Решающий этап», по замыслу оппозиционеров, предполагает митинги на центральных площадях в Ереване, препятствование движению автотранспорта на главных магистралях и шествия в разных районах столицы. Главной силой в протестах выступают дашнаки, а также сторонники бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Заявленной целью они провозглашают свержение премьер-министра Пашиняна, «чтобы спасти Армению и Карабах». Главным же на сегодняшний день считают срыв мирных переговоров с Азербайджаном. Ну а программа-максимум - захват власти.

Общая картина «решающего этапа» протестного движения, начавшегося маршами из регионов в столицу и сопровождавшихся различными формами неповиновения власти, демонстрирует, что реваншисты мобилизовали все свои силы и вывели на улицы десятки тысяч людей. Однако правительство Пашиняна, уверенное в своей силе, не проявляет особого беспокойства, по крайней мере видимого. Между тем предпосылкой развернувшихся событий в первую очередь стали серьезные разногласия в самом правительстве. Надо сказать, что силы правопорядка неуклонно стоят на страже законной власти, делая все, чтобы пресечь инициируемые манифестантами беспорядки. Случаев перехода полицейских на сторону оппозиции не наблюдалось. Более того, действия полиции становятся все масштабнее и жестче. Во всяком случае число задержанных участников протестов растет с каждым часом. Но и оппозиция расширила свои акции гражданского неповиновения. Вчера и сегодня, 3-4 мая, ее стараниями большегрузными автомобилями и бетономешалками перекрыты главные улицы и мосты Еревана. Им в противовес на Киевский и другие мосты и перекрестки было стянуто большое количество полицейского спецназа, который пытался разблокировать движение. Тем временем если поначалу манифестанты скандировали «Армения без Никола», то чуть позже стали раздаваться возгласы «Армения без турок».

А представитель «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил на Французской площади, что 4 мая Пашиняну вручат требование об отставке. «Мы должны собраться в 15:00 на этой площади. Завтра (4 мая - ред.) в Национальном собрании правительственный час, и Никол в 16:00 придет туда. Мы в 15:30 должны быть на этой площади, чтобы продемонстрировать общественное требование об его отставке. Ваше присутствие очень важно», - призвал вчера Сагателян собравшихся на площади. При этом, чтобы не пугать протестующих новой войной, которая, по мнению многих, может начаться после свержения Пашиняна, Сагателян заявил, что заново сформированное правительство не откажется от трехсторонних заявлений по Карабаху, включая заявление от 10 ноября 2020 года и последующие подписанные с Азербайджаном документы. «Мы не будем провоцировать войну. Мы не будем прекращать переговоры с Турцией и Азербайджаном, не объявим войну. Но мы пойдем на эти переговоры не для того, чтобы спрашивать, что нужно противной стороне, а для того, чтобы реально отстаивать интересы нашей страны. Вы скажете, что Никол говорит то же самое. На самом же деле он так не говорит», - утверждал лидер оппозиции.

А другой предводитель протестов - бывший глава спецслужб Армении Артур Ванецян призвал к новым формам гражданского неповиновения, в том числе забастовкам. Он настаивает, чтобы студенты покинули аудитории своих вузов и присоединились к акциям. Среди собрающихся на площади Франции неизменно присутствуют экс-главы страны Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Но выступать перед народом не стремятся, предпочитая оставаться на заднем плане акций. А может, не уверены в том, что их активность увеличит число участников протестов – значительная часть населения Армении не забыла провалов их политики, как внешней, так и внутренней.

Сагателян между тем не скупится на призывы и обещания, заявляя, что без Пашиняна военные действия вовсе не возобновятся, мол, предположения, что Азербайджан разозлится, если в Армении сменится власть, и предпримет решительные шаги, беспочвенны. Как раз напротив, утверждает он, - если Пашинян останется у власти, войны не миновать. «Если война будет, то с Николом. Я с уверенностью заявляю - если Никол уйдет, ситуация будет иной», - вещает Сагателян. Предводитель дашнаков попытался ответить и на вопрос, что ждет страну в случае свержения действующей власти. «После отстранения Никола будет сформировано правительство национального согласия. Это правительство будет временным, и оно не будет правительством одной партии или одного человека. Это не будет правительством «Дашнакцутюна», Республиканской партии Кочаряна или чьим-то правительством. Это будет национальное правительство, состоящее из лучших сил из народа», - заявил Сагателян, не уточнив однако, что намерены делать эти «лучшие силы из народа». За всеми громкими словами организаторов новой армянской смуты о «спасении Армении и Карабаха» отчетливо просматривается одно - власть и реванш. Им не по нраву, если не сказать поперек горла, решение Пашиняна «опустить планку» в карабахском вопросе, признать территориальную целостность Азербайджана. Они по-прежнему лелеют мечты о «свободном Арцахе» на суверенной территории Азербайджана. А это, что бы там всяческие армянские эксы ни утверждали, означает в лучшем случае новый статус-кво для Армении, а в худшем - новую войну. Свое видение, нынешних протестов, и похоже, недалекое от истины, у Давида Санасаряна, ближайшего соратника Пашиняна, лидера протестного движения в Армении в 2018 году, сейчас возглавляющего партию «Суверенная Армения».