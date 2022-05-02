Ильхам Алиев предупредил строителей Зангилана: «Без генплана не ставить и камня!»

«Уже стартовала работа по восстановлению деревень в каждом из освобожденных районов. Села будут восстановлены планомерно. Мы поделили этот процесс на этапы. Какие села будут восстановлены на первом этапе, какие на втором и т.д.». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате своего нового спецпредставителя в Зангиланском районе Вахида Гаджиева.

Глава государства отметил, что восстановление сел должно проводится системно.

«У каждого заложенного или же восстановленного села должен быть генплан. Они сейчас готовятся. Будут созданы генпланы Зангилана, других городов, а также сел. Вся работа на освобожденных территориях должна проводиться исключительно на основе генплана. Не должно быть ни одной незаконной постройки, без генплана нельзя и камень на камень поставить. Мы создаем примерное жилое пространство. Это пример как для Азербайджана, так и для всего мира. Поэтому все будет проводится прозрачно, на основе тендеров и генплана. В настоящее время подготовительная работа ведется во всех освобожденных районах, включая и Зангиланский», - сказал глава государства.