Пашинян: «Остановить войну можно было только признав Карабах в составе Азербайджана»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на обвинения оппозиции в том, что он провалил переговоры по карабахскому урегулированию.

Во время правительственного часа в Национальном собрании страны депутат от оппозиции Армен Рустамян зачитал требование об отставке правительства. Среди причин он указал то обстоятельство, что действующие власти, с точки зрения оппозиции, провалили переговоры.

В ответ Пашинян заявил, что переговорный процесс провалил экс-президент Серж Саргсян, о чем он говорил еще в апреле 2018 года с трибуны парламента.

«Третий президент говорил, что не стоит надеяться на урегулирование карабахского конфликта мирным путем. Что касается обвинений в том, что я мог остановить войну в день начала боевых действий, 27 сентября 2020 года, я с трибуны парламента озвучивал условие, при котором война будет остановлена. Это – нахождение Карабаха в составе Азербайджана», - напомнил премьер.