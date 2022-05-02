Грузинские спортсмены примут участие в турнире в Суговушане

Пять грузинских спортсменов примут участие в гребной регате «Кубок президента – 2022», посвященной 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает haqqin.az со ссылкой на генерального секретаря Национальной федерации гребли на каноэ Грузии Марлена Гуния.

Гуния сообщил, что его команда состоит из юных спортсменов, и выразил надежду, что грузинские гребцы завоюют медали и призы на этом международном соревновании.

Грузинскую делегацию, которая сегодня отправится в Баку, возглавит президент Национальной федерации по гребле на каноэ Заза Надирадзе. Гребцов будет сопровождать М.Гуния.

Отметим, что регата «Кубок президента – 2022» стартует 6 мая в поселке Суговушан. В первый день соревнований определятся победители в классах байдарок и каноэ. На следующий день, 7 мая, в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире состоятся соревнования по академической гребле. «Кубок президента» завершится фейерверком и шоу с эффектом 3D на воде.