В связи с развитием лабораторной системы в области продовольственной безопасности регулярно проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы, обеспечению профессиональными кадрами, а также модернизации лабораторий, функционирующих при Азербайджанском институте пищевой безопасности (AQTİ), сообщает haqqin.az.

В Центральной ветеринарной лаборатории также регулярно обогащается материально-техническая база для внедрения передовых технологий, обеспечивается участие в международных испытаниях межлабораторной компетентности (Proficiency test) для проведения экспертиз в соответствии с международными требованиями. Таким образом, лаборатория в очередной раз приняла участие в тестовых программах по повышению компетентности по обследованию на животных (PT0002 Bacillus antracis), организованных британской компанией VETGAS (AFA SCIENTFIC), в которых приняли участие 29 лабораторий из разных стран мира, и получила успешный результат. Испытания проводились в соответствии с существующими требованиями и с применением методов бактериологического исследования.

Отметим, что Центральная ветеринарная лаборатория до сих пор успешно участвовала в программах тестирования компетентности, организованных британской компанией VETGAS (AFA SCIENTFIC), Pirbright Institute, FAO. Современные приборы и оборудование, используемые в лаборатории, позволяют проводить патоморфологические, микробиологические, вирусологические, серологические, молекулярно-генетические, химико-токсикологические и паразитологические исследования.