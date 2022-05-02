Новое заявление Ильхама Алиева по Зангезурскому коридору

«Сегодня в Зангиланском районе реализуются крупные инфраструктурные проекты. Среди них я хотел бы отметить транспортную инфраструктуру, которая является частью Зангезурского коридора. Международный аэропорт в Зангилане будет сдан в эксплуатацию в этом году. Уверен, что у этого аэропорта будут большие функции, потому что в будущем мы видим Зангилан международным транспортно-логистическим центром. Это обеспечат расположение региона, его близость к международным рынкам и другие факторы». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 мая во время приема Вахида Гаджиева в видеоформате в связи с его назначением специальным представителем президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

«Создание второго после Физули аэропорта в Зангилане, безусловно, учитывает географическое положение. Исходя из этого данный аэропорт будет важным инструментом для решения наших экономических, транспортных вопросов и вопросов безопасности. Что касается Зангезурского коридора, то это уже реальность. И железная дорога, и автомобильная дорога, проходящие через территорию Зангиланского района, не только свяжут основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, но и станут новой дорогой для международных грузоперевозок, международной дорогой. Поэтому одновременно для удобства бывших переселенцев мы в ускоренном темпе строим четырех- и шестиполосную трассу. Частичный ввод в эксплуатацию этой дороги начнется в следующем году», — заявил глава государства.

Президент также отметил, что от Зангилана до Губадлы и от Губадлы до Лачина строится многополосная дорога. Она обеспечит связь между регионами Восточно-Зангезурского экономического района.

«Что касается железной дороги, то в настоящее время наша конечная железнодорожная инфраструктура на этом направлении - Горадиз. Строительство железной дороги от Горадиза до Агбана уже идет, и я уверен, что в следующем году она будет полностью введена в эксплуатацию. Данная инфраструктура принесет пользу как гражданам, так и международным грузоотправителям. Мы также соединим основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой через Зангезурский коридор, и будет открыт совершенно новый транспортный коридор - учитывая, что Азербайджан в последнее время получил много обращений с восточной части Каспийского моря. Растет как количество желающих отправить грузы через территорию Азербайджана, так и объемы грузов. Безусловно, Зангезурский коридор создаст дополнительные возможности для нас и соседних стран», - заявил глава государства.