Минобороны Украины: Россия изменила тактику

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в интервью "Новому времени" рассказала, как Россия изменила тактику по сравнению с первыми днями войны.

По ее словам, российские войска пытаются действовать по ситуации и подстраиваются под действия ВСУ. "Могу сказать, что сейчас россияне меняют тактику. Когда изначально они планировали захватить быстро Киев, то бросили сюда свои элитные воинские подразделения, которые были уничтожены нашими ВСУ. Вот тогда у них были заранее разработаны определенный план и стратегия. Сейчас они уже действуют по ситуации, изучают и анализируют нашу тактику, ищут слабые места", - цитирует Маляр РБК-Украина.

Она отметила, что в этой войне у россиян было и пока есть преимущество по количеству личного состава и вооружению. "Но мы изначально преобладали в стратегиях, уровне подготовки военных и интеллектуальном подходе. Именно поэтому у противника больше потерь, фактически это заслуга нашего высшего военного командования. Сейчас, как я говорила, мы видим другую тактику, они подстроились под нас, действуют похожим образом. Я недавно вернулась с востока, была во многих полевых штабах, могу сказать, что русские стали осторожнее, они начали определенные шаги планировать, не просто количеством берут, а выстраивают шахматную доску. Поэтому и война сейчас немного иная, чем была в первые дни. Сейчас она перешла в формат некоего обмена ходами", - добавила Маляр.