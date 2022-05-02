Ильхам Алиев: Азербайджан будет добиваться полного возмещения Арменией ущерба от экотеррора в Карабахе и Зангезуре

Баку будет добиваться возмещения со стороны Армении ущерба, нанесенного экологии и природным ресурсам в период оккупации азербайджанских территорий – Карабах а и Восточного Зангезура, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 мая во время приема Вахида Гаджиева в видеоформате в связи с его назначением специальным представителем президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

«Армения в период оккупации азербайджанских территорий нанесла значительный ущерб экологии. В частности, полностью был уничтожен лесной массив на площади 50-60 тысяч гектаров. Особенно массовый характер этот процесс носил в Кельбаджарском, Лачинском, Зангиланском и Губадлинском районах. Фактически это является зверством и грабежом. В частности, в результате этого природе Зангиланского района был нанесен очень большой ущерб», - сказал Ильхам Алиев.

По словам главы государства, армянская сторона в период оккупации также уничтожила большую часть Баситчайского природного заповедника на территории Зангиланского района. «Аналогичные грязные действия были совершены в Кельбаджарском и Лачинском районах сразу после войны, когда им было предоставлено время покинуть эти районы», - отметил И.Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Армения в период оккупации азербайджанских территорий также занималась незаконной добычей золота и других ценных металлов в Зангиланском и других районах, причем эксплуатация этих месторождений велась варварским образом, эти места превратились в зону экологического бедствия, а добываемое золото незаконно вывозилось за рубеж: «Все эти преступления не останутся без ответа. Мы ведем подсчет нанесенного ущерба, осуществляем паспортизацию всех разрушенных городов и сел. С этими фактами мы намерены обратиться в международные суды, для этого ведутся подготовительные работы. Иностранным гражданам, в том числе иностранным гражданам с армянскими корнями, дорого обойдется незаконная эксплуатация месторождения золота Вежнали (в Зангиланском районе). Мы знаем их имена, они выплатят нам компенсацию. Они обязательно выплатят нам возмещение за нанесенный ущерб».

Глава государства отметил, что Армения также осуществила экологический террор в отношении приграничной реки Охчучай: «К сожалению, автором этого экотеррора совместно с армянами была иностранная компания - Cronimet: все отходы с медно-молибденового комбината в Армении сбрасывались в эту реку без очистки... Это преступление, это экологический террор. Кто это сделал? Бывшие руководители Армении, так как акционерами этого комбината были лица, находящиеся в близких и родственных связях с бывшими руководителями Армении».

Ильхам Алиев добавил, что Азербайджан официально обратился к правоохранительным органам Германии, а также к компании Cronimet: «Придите и очистите последствия этого экотеррора». «Но ответа нет, нет ответа и от правоохранительных органов. Мы же знаем, какое в Европе уделяется внимание вопросам экологии…», - подчеркнул глава государства.

Президент поручил Вахиду Гаджиеву подключиться к работе по оценке нанесенного ущерба, подачи судебного иска и другим действиям в этом направлении.