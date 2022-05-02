Ильхам Алиев рассказал о генплане Зангилана

«Мне был представлен первоначальный вариант генплана Зангилана. И он, в принципе, приемлем. Но я, конечно, поручил провести более широкие обсуждения. Естественно, вы должны немедленно присоединиться», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к Вахиду Гаджиеву, назначенному специальным представителем президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

«Генеральный план Зангилана будет включать все современные архитектурные нормы. Необходимо обеспечить красивый внешний вид, комфорт, должны быть соблюдены и применены все экологические нормы. Поскольку город Зангилан и Зангиланский район в целом обладают красивой природой, новый город должен олицетворять эту красоту. Поэтому, безусловно, будут обеспечены принятие и утверждение генплана и последующее ускорение работ», - сказал глава государства.