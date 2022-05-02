Британия поддержит Финляндию и Швецию в случае нападения России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил Финляндию и Швецию в поддержке. Он заявил, Лондон готов помочь, если Москва осмелится напасть на одну из этих стран, сообщает Sky News.

"Немыслимо, что Великобритания не пришла бы на поддержку Финляндии или Швеции, если они когда-либо подвергнутся нападению. Без какого-либо большого формального соглашения мы являемся европейскими странами, которые разделяют те же ценности, которые имеют глубокую долгую историю", - заявил Уоллес на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой.

Министр обороны отметил, Британия будет придерживаться такой позиции, где бы ни находились две страны в процессе подачи заявок на вступление в НАТО.