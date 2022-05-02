4 мая 2022 года PwC Азербайджан провела в отеле Four Seasons Hotel Baku презентацию итогов 5-го ежегодного опроса руководителей компаний в Азербайджане. Отчет по Азербайджану за 2022 год является частью 25-го ежегодного глобального доклада PwC об опросе руководителей компаний. Отчет отражает то, как нынешние руководители решают самые актуальные проблемы в Азербайджане, а также по всему миру, начиная с восстановления мировой экономики вплоть до достижения нулевого уровня вредных выбросов.

В мероприятии приняли участие более 100 руководителей компаний, а также представители дипкорпуса, государственного сектора, правительства и СМИ. Мовлан Пашаев, управляющий партнер PwC в Азербайджане, представил основные результаты опроса и выступил в качестве модератора панельной дискуссии на тему «Переосмысление результатов, имеющих важное значение для Азербайджана». В ходе панельной дискуссии также выступили Эмиль Масимов, генеральный директор «Azerconnect», Нариман Сардарлы, генеральный директор «PASHA Investments», и Бахтияр Асланбейли, вице-президент BP Азербайджан по Каспийскому региону, коммуникациям и адвокатуре, которые присоединились к обсуждению бизнес-среды, тенденций цифровизации, инвестиций и устойчивости в условиях экономической нестабильности.

«Оптимизм в отношении дальнейшего развития в Азербайджане, а также во всем мире не ослабевает и даже значительно вырос по сравнению с предыдущим годом. Это подтверждает тот факт, что высокий спрос быстро восстановился в 2021 году – на втором году пандемии. Риски для здоровья остаются угрозой номер один в мире, за ними следуют геополитические конфликты. Микроэкономическая волатильность остается высокой, и ожидается, что риск будет увеличиваться в течение года, учитывая российско-украинскую войну и сильную геополитическую турбулентность", - отметил Мовлан Пашаев во время презентации.

Основные результаты опроса:

79% руководителей компаний в Азербайджане считают, что глобальный экономический рост улучшится в течение последующих 12 месяцев;

77% руководителей компаний в Азербайджане уверены в росте своей компании;

62% руководителей компаний в Азербайджане считают риски для здоровья своим главным приоритетом, за которым следует геополитический конфликт (48%). Киберриски и макроэкономическая волатильность по-прежнему входят в число главных угроз;

18% компаний в Азербайджане либо взяли на себя обязательство по достижению чистого нулевого уровня выбросов, либо собираются это сделать;

50% руководителей компаний в Азербайджане инициируют инвестиции в новые проекты не реже одного раза в год.

Исследования в рамках опроса проводились в течение октября, ноября и декабря 2021 года, до начала войны в Украине 24 февраля этого года. Следовательно, ответы не отражают настроения и взгляды руководителей, сформированные под влиянием войны.

Примечания:

Скачайте отчёт на сайте: https://pwc.to/34XWfmF