США хотят вызвать «утечку мозгов» из России
Байден попросил Конгресс ослабить визовые ограничения для высокообразованных россиян, чтобы вызвать "утечку мозгов" из России. Об этом пишет CNN.
Президент Джо Байден попросил Конгресс внести изменения в Закон об иммиграции и гражданстве, чтобы облегчить для высокообразованных россиян получение виз на работу в США.
В случае принятия обновленный закон позволит россиянам с магистерской или докторской степенью в области науки, технологии, инженерии и математики подавать заявление на получение визы без наличия работодателя в США.
Изменения в процессе получения визы будут применяться к русским со степенями в таких областях, как аэродинамика гиперзвуковых скоростей, передовые технологии атомной энергетики, современные технологии ракетных двигателей, направленная энергия, искусственный интеллект, кибербезопасность и космические технологии и системы.
Закон "поможет США привлечь и удержать российские STEM таланты и уменьшить инновационный потенциал России, принося пользу национальной безопасности США".