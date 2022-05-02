США хотят вызвать «утечку мозгов» из России

Байден попросил Конгресс ослабить визовые ограничения для высокообразованных россиян, чтобы вызвать "утечку мозгов" из России. Об этом пишет CNN.

Президент Джо Байден попросил Конгресс внести изменения в Закон об иммиграции и гражданстве, чтобы облегчить для высокообразованных россиян получение виз на работу в США.

В случае принятия обновленный закон позволит россиянам с магистерской или докторской степенью в области науки, технологии, инженерии и математики подавать заявление на получение визы без наличия работодателя в США.