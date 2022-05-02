Таможенный комитет ответил на ложные обвинения

Накануне в некоторых СМИ и социальных сетях в Азербайджане была распространена ложная информация в связи с плотностью движения грузовых автомобилей на Мазимчайском таможенном посту Западного территориального главного таможенного управления на границе с Грузией. Утверждалось, в частности, что очереди из автотранспорта на этом посту были вызваны искусственными барьерами, созданными таможенными органами.

Следует отметить, что под руководством президента Ильхама Алиева реализуется ряд масштабных проектов по увеличению экспортных и транзитных возможностей страны, привлекательности транспортных коридоров через Азербайджан. В рамках предпринятых в этом направлении шагов значительно увеличена пропускная способность таможенных постов. Таможенно-пропускные пункты капитально отремонтированы, построена современная инфраструктура. В настоящее время потенциал и пропускная способность таможенных постов на границе с Грузией и Российской Федерацией позволяют эффективно управлять растущими транспортными потоками.

В ГТК отметили, что причиной нынешних пробок является резкое увеличение количества грузовиков, проезжающих через страну в последние месяцы. И напомнили, что можно обеспечить пропуск до 1000 автомобилей в сутки через два таможенных поста на границе с Грузией. Это позволяет легко и быстро осуществлять процедуры пересечения границы для грузовых автомобилей, въезжающих в страну по таможенной процедуре «транзит».