Все три награды были вручены на Европейском региональном форуме социального обеспечения, состоявшемся 2 мая в Таллинне, Эстония.

Проекты Агентства «Система мониторинга удовлетворенности граждан», «Агентство DOST за достоинство и равноправие» и «DOST: Социальная защита лиц старше 65 лет» отмечены почетными дипломами и сертификатами Независимого международного жюри конкурса.

Три проекта, представленные агентством DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения на конкурс «Best Practice Award for Europe – 2022», организованный Международной ассоциации социального обеспечения стали победителями.

На форуме председатель правления Агентства Фарид Мамедов выступил с докладом на тему «Агентство DOST за достойную жизнь: обеспечение социальной защиты людей старше 65 лет».

В презентации была представлена информация о создании социальных служб для людей старше 65 лет в нашей стране, инновационных подходах к решению проблем пандемии COVID-19, предпринятых мерах, предпринятых шагах, проекте «Активное долголетие», реализуемом совместно с Фондом ООН в области народонаселения.

Следует отметить, что ранее DOST была удостоена еще одной престижной награды – European Social Services Award Европейской социальной сети. В феврале 2022 года награжден Почетной грамотой Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов.

Таким образом, в этом году Агентство было удостоено 5 международных премий.

Агентство DOST было создано 9 августа 2018 года указом президента Ильхама Алиева.

Концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, обеспечивает предоставление 154 государственных социальных услуг посредством системы «единое окно» эффективным, прозрачным и удобным для граждан образом.

В настоящее время уровень удовлетворенности граждан услугами, оказываемыми в 5 центрах DOST, составляет более 98 процентов.