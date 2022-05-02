В России курс доллара впервые за два года упал ниже 68 рублей

Курс доллара упал на 4,11%, до 67,99 рублей по состоянию на 17:51 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. На минимуме курс доллара падал до 67,7. Ниже отметки в 68 рублей курс американской валюты опустился впервые более чем за два года, в предыдущий раз доллар торговался на этом уровне 6 марта 2020 года.

Курс евро снижается на 4,3% – до 71,43 рублей. На минимуме курс европейской валюты падал до 71,3.

Курс юаня снизился на 69 копеек – до 10,16 рублей.