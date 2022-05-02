Австрия против: Ускоренная процедура вступления Украины в ЕС невозможна

Австрийский министр по делам ЕС и конституционным вопросам Каролине Эдтштадлер заявила, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто «в ближайшие пять-десять лет». Об этом пишет Euractiv.

Недавно министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг предложил Украине рассмотреть другие способы приблизиться к ЕС, кроме членства.

Эдтштадлер прокомментировала ситуацию, заявив, что полный процесс присоединения Украины будет «длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет», поскольку «некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага».