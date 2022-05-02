В Нахчыване предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотиков
Еще одна успешная операция была проведена таможенниками в рамках мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Так, автомобиль RENAULT с регистрационным номером 29E39310, перевозивший корень солодки в Германию через территорию Турции транзитом через территорию Нахчыванской Автономной Республики, был досмотрен в КПП «Шахтахты».
В ходе таможенного досмотра в результате бдительности сотрудников в топливном баке автомобиля в специально подготовленном и труднодоступном хранилище был обнаружен героин массой 8 килограммов 700 граммов.
Следственное управление Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики возбудило уголовное дело по статье 206.2 Уголовного кодекса.