Надо прямо признать, что Алиев (президент Азербайджана Ильхам Алиев – ред.) ведет очень серьезную внешнюю политику. Об этом в эфире передачи «Ноян тапан» заявил руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.

Эксперт отметил, что в армянском обществе бытует ошибочное мнение в связи с успехами Азербайджана: «Я сожалею, что и в нашем обществе, и в нашей политической элите бытует мнение, что, мол, «они мало чего понимают», «за ними стоит Турция», и за счет Турции они побеждают, и в последнее время и Россия их поддерживает, вот при поддержке Турции и России они добиваются успехов. Это наивный взгляд. Это так, Россия и Турция однозначно поддерживают Азербайджан, а Россия в последнее время даже сильнее. Но самое главное, что Алиев тоже во внешней политике очень динамичен. Я просто один пример приведу. Вы знаете, что со мной встречаются дипломаты разных стран, я часто бываю за рубежом, вот недавно я приехал из Брюсселя, где встречался с высокопоставленными чиновниками Евросоюза. Вы знаете, должен вам сказать, что ему (Ильхаму Алиеву – ред.) удается, даже удалось создать такое впечатление, что «армяне, ну захватили Карабах, ну поняли, но надо уже вернуть, выходите оттуда, это не ваша земля». Это говорят очень серьёзные люди, и многие из них не антиармянские», - подчеркнул Степанян.