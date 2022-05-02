Невзоров об объявлении его в розыск: «Лучше поищите себе мозги» видео
Российский журналист Александр Невзоров высказался по поводу объявления его в федеральный розыск.
Он порекомендовал правоохранительным органам лучше «поискать себе мозги», чем его.
«Вообще-то, объявление в розыск фашистским путинским режимом – это высший орден, о котором можно было мечтать. На самом же деле, этим ребятам, конечно же, следует искать не меня, а следует поискать для себя мозги. Для себя и того спятившего садиста, которого они называют своим президентом», - заявил Невзоров.