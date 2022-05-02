Матвиенко попыталась уладить ситуацию с антиеврейским заявлением Лаврова

Сайт «Маарив» комментируя текст письма, отмечает, что оно выдержано в примирительном тоне и как бы пытается «завуалированно» опровергнуть недавние скандальные высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Сообщается, что в письме Матвиенко утверждает, что Российская Федерация «придает большое значение отношениям с Государством Израиль», а также отмечается, что страны должны «объединиться в общем стремлении противодействовать тем, кто отрицает Холокост».

В телеграмме также присутствуют следующие строки: «необходимо продолжать совершенствовать международную и национальную правовые основы борьбы с различными проявлениями нацизма, прилагать все усилия для противодействия искажению истории, пересмотру итогов Второй мировой войны, попыткам умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и отрицания Холокоста».