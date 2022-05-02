Еще один антироссийский шаг: Израильский банк заблокировал счета соратника Абрамовича
Израильский банк Hapoalim заблокировал счета и аннулировал банковскую карту российского предпринимателя Давида Давидовича, который является генеральным директором компании Millhouse.
Издание Ynet отмечает, что компания управляет активами российского олигарха Романа Абрамовича.
Сам Давидович сообщил, что узнал об аннуляции карты когда пытался снять деньги с израильского счета, находясь в Латвии. После обращения в банк он узнал, что его счет попал под санкции правительства Великобритании.
Предприниматель намерен оспорить решение банка через Окружной суд Тель-Авива.
В самом же банке Hapoalim не стали комментировать ситуацию, аргументируя это соображениями банковской тайны.