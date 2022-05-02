Война России против Украины будет продолжительной, и продолжительность этой войны зависит от многих факторов. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ISLND TV, передает «Укринформ».

«Если говорить об этой части горячей войны, то я не являюсь оптимистом с точки зрения, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война, и она еще будет продолжаться на нашей территории», - сказал Данилов.

Он отметил, что продолжительность войны зависит от многих факторов, и, прежде всего, от украинской армии, а также от партнеров Украины. По его словам, без помощи партнеров Украине было бы очень сложно сдерживать «российскую армаду».