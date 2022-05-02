Специалист Минздрава дала рекомендации страдающим астмой
Астмой страдают 300 миллионов человек во всем мире. В начале прошлого года число новых больных в Азербайджане составило 8 797 человек. На конец же года число зарегистрированных случаев составило 17 557. Об этом в прямом эфире на странице министерства в Instagram на тему «Бронхиальная астма» заявила детский аллерголог Тахира Панахова, специалист Министерства здравоохранения.
По словам врача, возрастных ограничений для развития бронхиальной астмы нет. Заболевание впервые начинается после контакта с аллергенами. Симптомами заболевания являются кашель, удушье, одышка, свистящее дыхание, боль в груди.
«Генетические факторы являются основной причиной развития этого заболевания. Если оба родителя больны бронхиальной астмой, ребенок также может заболеть. При наличии заболевания одного из родителей вероятность развития бронхиальной астмы у ребенка составляет 20-30 процентов, а близкого родственника – 15 процентов. Заболевание в основном передается по материнской линии. Среди взрослых оно чаще встречается у женщин, среди детей – у мальчиков», - добавила Панахова.
Специалист также обратилась к родителям. Она отметила, что можно употреблять грецкие орехи, фундук, яйца и молоко. Однако все случаи специфичны. Если родители замечают эту проблему у своих детей после определенной еды, им следует обратиться к специалисту. Не рекомендуется давать детям фаст-фуд, шоколад, острые блюда, цветные соки. Есть виды спорта, занятие которыми следует ограничить. Например, мальчики больше склонны играть в футбол. Столь активные виды спорта отрицательно сказываются на этих детях: «Эти дети должны быть направлены на дыхательные виды спорта. Например, они могут заниматься фехтованием и плаванием. В плавательных бассейнах следует обратить внимание на отсутствие хлора в бассейне.
Хотя бронхиальная астма является обратимым заболеванием, хроническое заболевание легких протекает тяжелее. Это заболевание является необратимым и тяжелым процессом. Инфекционный фактор здесь играет ключевую роль. Заболеванию подвержены большинство активных и пассивных курильщиков. Как и при астме, основными симптомами этого заболевания являются одышка и «свистящее» дыхание. Однако это совершенно отдельные болезни. У человека могут быть оба заболевания одновременно.