Специалист Минздрава дала рекомендации страдающим астмой

Астмой страдают 300 миллионов человек во всем мире. В начале прошлого года число новых больных в Азербайджане составило 8 797 человек. На конец же года число зарегистрированных случаев составило 17 557. Об этом в прямом эфире на странице министерства в Instagram на тему «Бронхиальная астма» заявила детский аллерголог Тахира Панахова, специалист Министерства здравоохранения.

По словам врача, возрастных ограничений для развития бронхиальной астмы нет. Заболевание впервые начинается после контакта с аллергенами. Симптомами заболевания являются кашель, удушье, одышка, свистящее дыхание, боль в груди.

«Генетические факторы являются основной причиной развития этого заболевания. Если оба родителя больны бронхиальной астмой, ребенок также может заболеть. При наличии заболевания одного из родителей вероятность развития бронхиальной астмы у ребенка составляет 20-30 процентов, а близкого родственника – 15 процентов. Заболевание в основном передается по материнской линии. Среди взрослых оно чаще встречается у женщин, среди детей – у мальчиков», - добавила Панахова.