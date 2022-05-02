МИД России угрожает Финляндии и Швеции

Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО станут пространством противостояния альянса с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном в среду интервью испанской газете ABC.

«В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?» - подчеркнула дипломат.

«Мы предупреждаем наших соседей из Северной Европы о том, что их втягивание в натовскую орбиту грозит разбалансировкой системы европейской безопасности, регулярно и довольно давно. Это не «тема последних недель», - добавила Захарова.