«Нефтчи» выиграл в Сумгаите и вышел в Лигу конференций

«Нефтчи» в гостях со счетом 2:0 обыграл «Сумгаит» и гарантировал себе путевку в Лигу конференций. Тиаго Безерра на 12-й минуте открыл счет в матче. Он же на 62-й сделал счет 2:0. Стоит сказать, что на 19-й минуте «Сумгаит» после удаления Джамаледдина Ходжаниязова остался в меньшинстве.

«Нефтчи» уже точно не опустится ниже 3-го места, а значит, обеспечил себе участие в Лиге конференций. За две другие путевки в этот еврокубок борются «Зиря», «Габала» и «Сабах». Сегодня «Зиря» неожиданно крупно проиграла на своем поле «Габале» - 0:3. Фернан Лопес, Рафаэль Утциг и Омар Хани отличились соответственно на 26-й, 45-й и 81-й минутах.