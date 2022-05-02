«Нефтчи» выиграл в Сумгаите и вышел в Лигу конференций
Сегодня состоялись два заключительных матча 25-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Нефтчи» в гостях со счетом 2:0 обыграл «Сумгаит» и гарантировал себе путевку в Лигу конференций. Тиаго Безерра на 12-й минуте открыл счет в матче. Он же на 62-й сделал счет 2:0. Стоит сказать, что на 19-й минуте «Сумгаит» после удаления Джамаледдина Ходжаниязова остался в меньшинстве.
«Нефтчи» уже точно не опустится ниже 3-го места, а значит, обеспечил себе участие в Лиге конференций. За две другие путевки в этот еврокубок борются «Зиря», «Габала» и «Сабах». Сегодня «Зиря» неожиданно крупно проиграла на своем поле «Габале» - 0:3. Фернан Лопес, Рафаэль Утциг и Омар Хани отличились соответственно на 26-й, 45-й и 81-й минутах.
Напомним, вчера «Карабах» сыграл вничью 1:1 с «Сабахом» и в 9-й раз стал чемпионом Азербайджана.
Турнирное положение
1. «Карабах» - 59 очков (24 матча)
2. «Нефтчи» - 50 (25)
3. «Зиря» - 42 (25)
4. «Габала» - 38 (25)
5. «Сабах» - 36 (25)
6. «Шамахы» - 21 (25)
7. «Сумгаит» - 15 (24)
8. «Сабаил» - 15 (25).