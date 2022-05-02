ХАМАС кует в Москве, пока горячо горячая тема
В то время как отношения Израиля с Россией находятся в кризисе после антисемитских высказываний Сергея Лаврова, дополненных соответствующими заявлениями МИД РФ, непримиримые противники Израиля спешат воспользоваться ситуацией и укрепить свои связи с Москвой.
В российскую столицу отправилась делегация палестинской организации «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС), которая в целом ряде стран признана террористической, но Российская Федерация в их число не входит.
Возглавляет делегацию Муса Абу Марзук, один из идеологов организации, заместитель главы политбюро. У него уже есть опыт переговоров в Москве: в 2018 году Марзук встречался с заместителем министра МИД РФ, специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым. Встреча с Богдановым запланирована и в этот раз, а Лавров уделит представителям ХАМАС внимание, «если ему позволит график». Палестинцы также проведут встречи в Госдуме, в Совете Федерации, а отдельно в их планах беседа с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Совершенно очевидно, что этот визит еще больше усилит напряженность в российско-израильских отношениях, но российское руководство в последнее время ведет себя так, будто намеренно портит свои отношения с Израилем.
По всей видимости, Кремлю категорически не понравилось участие представителя оборонного ведомства Израиля в совещании 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где военные из сорока трех стран решали вопросы военной поддержки Украины в ее войне против России. От Израиля во встрече участвовал начальник аналитического отдела военной разведки бригадный генерал Дрор Шалом.
Любому несведущему человеку очевидно, что надежные связи с Израилем для интересов страны – практически любой страны – бесконечно важнее, чем отношения с крайне проблемной организацией, имеющей весьма ограниченное региональное влияние. Но Россия заняла позицию, будто это не она превращается в международного изгоя, и будто другие страны должны прилагать дополнительные усилия, чтобы наладить с ней партнерские отношения.
Но пока следствием этой позиции является решение правительства Израиля увеличить гуманитарную и военную помощь Украине после оскорбительных заявлений Лаврова. И пусть пока среди поддержки не будет ударных вооружений и ПВО, негативная динамика российско-израильских отношений просто не оставляет Израилю выбора. А Россия не оставляет выбора себе.