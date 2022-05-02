В то время как отношения Израиля с Россией находятся в кризисе после антисемитских высказываний Сергея Лаврова, дополненных соответствующими заявлениями МИД РФ, непримиримые противники Израиля спешат воспользоваться ситуацией и укрепить свои связи с Москвой.

В российскую столицу отправилась делегация палестинской организации «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС), которая в целом ряде стран признана террористической, но Российская Федерация в их число не входит.

Возглавляет делегацию Муса Абу Марзук, один из идеологов организации, заместитель главы политбюро. У него уже есть опыт переговоров в Москве: в 2018 году Марзук встречался с заместителем министра МИД РФ, специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым. Встреча с Богдановым запланирована и в этот раз, а Лавров уделит представителям ХАМАС внимание, «если ему позволит график». Палестинцы также проведут встречи в Госдуме, в Совете Федерации, а отдельно в их планах беседа с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Совершенно очевидно, что этот визит еще больше усилит напряженность в российско-израильских отношениях, но российское руководство в последнее время ведет себя так, будто намеренно портит свои отношения с Израилем.