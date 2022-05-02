Российская авиация нарушила воздушное пространство Финляндии

Инцидент произошел около 10:40 в районе населенных пунктов Парикка и Кесялахти – на сухопутной границе с РФ рядом с Карельским перешейком. Вертолет Ми-17 залетел вглубь территории на 4-4,5 км.

Российский вертолет 4 мая нарушил воздушное пространство Финляндии на юге страны. Как сообщает Yle, об этом заявило Министерство обороны Финляндии.

Это второй подобный случай за 2022 год. Предыдущий произошел 8 апреля в районе Порвоо, но тогда речь шла о пассажирском борте в государственной собственности РФ.

Как известно, в Финляндии и Швеции сейчас продолжаются дебаты о вступлении в НАТО, решение подавать заявку может быть принято в мае. По информации СМИ, Финляндия может принять решение о вступлении уже на следующей неделе.

Отметим, 2 мая Дания и Швеция заявили, что российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство обеих стран. Обе страны вызвали российских послов в связи с инцидентом.