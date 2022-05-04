Россияне пытались отправить в Египет вывезенное из Украины зерно

Российское судно загрузило в Крыму 27 тысяч тонн зерна и попыталось продать его Египту, но после отказа изменило направление на Ливан и Сирию. Об этом сначала сообщил портал «Миротворец» со ссылкой на данные трекинговой системы судов MarineTraffic, информацию подтвердили в правительстве в комментарии для «Экономической правды».

Итак, судно «Матрос Позинич» загрузило 27 тыс. тонн зерна в Крыму и направлялось с ним до египетского порта Александрия. «Матрос Позинич» входит в подсанкционную «Объединенную судостроительную корпорацию».

Судно прошло Босфор 23 апреля и отправилось в Керченский пролив, после чего до 27 апреля находилось в Керченском проливе на якорной стоянке порта Кавказ без грузовых операций. 27 апреля судно выключило АИС (автоматическая система идентификации, которая должна быть включена для всех судов согласно международным морским правилам).