В Николаеве вечером 4 мая прогремели взрывы. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, которая продолжается до сих пор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

«В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео», - сообщил мэр города.

Пока неизвестно, чем именно были вызваны взрывы в Николаеве, но сегодня город уже попадал под обстрел. Городские власти обещают предоставить больше информации позже.

Отметим, чуть ранее взрывы были слышны в Киеве, Днепре, Черкассах и Запорожье.