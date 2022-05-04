Россияне нашли предателя из числа бывших работников завода «Азовсталь», который показал им тайные подземные ходы под территорией предприятия, и теперь россияне штурмуют эти туннели. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Российские войска нашли предателя из числа сотрудников комбината, какого-то электрика, который показал тоннели, которые под землей ведут на территорию завода. И вчера россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя», - сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что именно поэтому из Москвы в Мариуполь вдруг приехал российский пропагандист Владимир Соловьев.