Россияне разузнали о тайных подземных туннелях в «Азовсталь», откуда сейчас идет штурм комбината видео
Россияне нашли предателя из числа бывших работников завода «Азовсталь», который показал им тайные подземные ходы под территорией предприятия, и теперь россияне штурмуют эти туннели. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Российские войска нашли предателя из числа сотрудников комбината, какого-то электрика, который показал тоннели, которые под землей ведут на территорию завода. И вчера россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя», - сказал Геращенко.
Он подчеркнул, что именно поэтому из Москвы в Мариуполь вдруг приехал российский пропагандист Владимир Соловьев.
«Потому что ему обещали, что уже вчера территория «Азовстали» будет штурмоваться российскими солдатами и он сможет заснять их «победу» над украинскими защитниками. Вчера этого не произошло, наши защитники продолжают защищать территорию «Азовстали», - подчеркнул Геращенко.
Советник добавил, что подвиг невиданного в мире героизма, мужества украинских защитников войдет в учебники, а подонок, который показал подземные тайные ходы, что есть под территорией завода «Азовсталь», обязательно «найдет свою пулю или кирпич по голове».