Путин наградил Вагита Алекперова

Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«О награждении государственными наградами Российской Федерации ... орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Алекперова Вагита Юсуфовича», - говорится в документе.

Награда присвоена за заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу.