Путин наградил Вагита Алекперова
Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«О награждении государственными наградами Российской Федерации ... орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Алекперова Вагита Юсуфовича», - говорится в документе.
Награда присвоена за заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу.