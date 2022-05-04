Трое несовершеннолетних граждан Азербайджана, родители которых погибли в Украине, эвакуированы на родину

Трое несовершеннолетних – Махмудова Рената Эминовна (26.04.2007 г. р.), Махмудов Давид Эминович (04.11.2010 г. р.) и Махмудова Дайяна Эминовна (10.12.2017 г. р.), которые являются детьми погибших в Харькове (Украина) гражданина Азербайджана Махмудова Эмина Забит оглу и его супруги Махмудовой Людмилы, эвакуированы в Азербайджан. Как сообщили в МИД Азербайджана, дети, являющиеся гражданами Азербайджана, после гибели родителей были перевезены знакомыми на территорию России.

Для репатриации детей в Азербайджан государственными структурами Азербайджана был осуществлен ряд необходимых мер, в том числе определение гражданской принадлежности детей и назначение опекуна. Затем в связи с этим вопросом посольством Азербайджана в России была оказана необходимая юридическая помощь, оформлены свидетельства на возвращение и предприняты шаги, чтобы перевезти детей в Азербайджан.

В сообщении отмечается, что при поддержке правительства Азербайджана детям будет оказана необходимая юридическая, медицинская, социальная и психологическая помощь с продолжением после передачи в приемную семью мер по социальной реабилитации.