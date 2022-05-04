ФРС США пошла на самое резкое повышение базовой ставки с 2000 года

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов – с 0,25-0,5% до 0,75-1% годовых. В марте ведомство подняло ставку на 25 базисных пунктов.

В последний раз ФРС повышала ставку по итогам двух заседаний подряд в 2006 году, а увеличения ставки сразу на 50 базисных пунктов не было с 2000 года.

ФРС вынуждена форсировать рост процентной ставки на фоне рекордной за 40 лет инфляции: по итогам марта она достигла 8,5%. Федрезерв связал рост инфляции с пандемией и ростом цен на энергоносители, пишет Forbes.