Мамед Эфендиев, отдел экономики 4 мая 2022, 23:39

Похоже, Россия всерьез решила наказать «недружественные страны», отказавшиеся платить «Газпрому» в рублях, и перекрыла поставки. Впрочем, и российские «недруги», заметим, тоже не сидят сложа руки. В частности, болгарская компания «Булгаргаз» уже получила из разных источников семь реальных предложений на долгосрочную поставку «голубого топлива». В данный момент компания «Булгаргаз» и польская PGNiG рассматривают заявки от трех поставщиков, предложивших самые низкие цены. И уже сегодня, 4 мая, директорат «Булгаргаз» должен рассчитать внутреннюю цену на газ, которую передаст для утверждения национальному регулятору.

А уже завтра в Софии состоится первая встреча рабочей группы, созданной Евросоюзом для оценки ситуации с поставками газа потребителям европейского сообщества. Трудно сказать, какие именно цели преследовала Москва, полностью перекрывая Польше и Болгарии газовый вентиль, но для Брюсселя это стало дополнительным триггером для демонстрации сплоченности и единства Евросоюза перед лицом новых вызовов. Пока же газовики Болгарии, впрочем, как и их коллеги в других европейских странах, переходят на авральный режим. Болгарам во что бы то ни стало надо продержаться семь-восемь недель. Запасы газа на месяц у них еще есть, а к концу июня должно быть завершено строительство нового интерконнектора (IGB) с Грецией, который обеспечит стране ежегодно поставки одного миллиарда кубометров азербайджанского газа. Правда, в полном объеме они начнутся лишь в конце лета, а пока Болгария получает лишь четверть этого объема. Полностью же избавиться от дорогих российских поставок София сможет только после того, как IGB достигнет проектной мощности в 3 миллиарда кубометров азербайджанского газа в год. Но поскольку случится это еще не скоро, ЕС не спешит на помощь странам европейского сообщества. Тем временем, ситуация на газовом рынке Старого Света меняется чуть ли не каждый день. В частности, Ильхам Алиев обещает наращивать экспорт азербайджанского газа в Европу. Но, как заявил на днях президент Азербайджана, обращаясь к участникам международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», для этого потребуется вдвое, то есть, до 20 миллиардов кубометров в год, увеличить мощность Трансадриатического газопровода (TAP). Но и это можно сделать только за счет установки дополнительных компрессорных станций, на что потребуется консенсус акционеров TAP, которые должны принять соответствующее инвестиционное решение.