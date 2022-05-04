Кремль перекрыл газовый вентиль Польше и Болгарии. Одна надежда на Азербайджан актуальный комментарий
Похоже, Россия всерьез решила наказать «недружественные страны», отказавшиеся платить «Газпрому» в рублях, и перекрыла поставки. Впрочем, и российские «недруги», заметим, тоже не сидят сложа руки. В частности, болгарская компания «Булгаргаз» уже получила из разных источников семь реальных предложений на долгосрочную поставку «голубого топлива».
В данный момент компания «Булгаргаз» и польская PGNiG рассматривают заявки от трех поставщиков, предложивших самые низкие цены. И уже сегодня, 4 мая, директорат «Булгаргаз» должен рассчитать внутреннюю цену на газ, которую передаст для утверждения национальному регулятору.
А уже завтра в Софии состоится первая встреча рабочей группы, созданной Евросоюзом для оценки ситуации с поставками газа потребителям европейского сообщества.
Трудно сказать, какие именно цели преследовала Москва, полностью перекрывая Польше и Болгарии газовый вентиль, но для Брюсселя это стало дополнительным триггером для демонстрации сплоченности и единства Евросоюза перед лицом новых вызовов.
Пока же газовики Болгарии, впрочем, как и их коллеги в других европейских странах, переходят на авральный режим. Болгарам во что бы то ни стало надо продержаться семь-восемь недель. Запасы газа на месяц у них еще есть, а к концу июня должно быть завершено строительство нового интерконнектора (IGB) с Грецией, который обеспечит стране ежегодно поставки одного миллиарда кубометров азербайджанского газа. Правда, в полном объеме они начнутся лишь в конце лета, а пока Болгария получает лишь четверть этого объема. Полностью же избавиться от дорогих российских поставок София сможет только после того, как IGB достигнет проектной мощности в 3 миллиарда кубометров азербайджанского газа в год. Но поскольку случится это еще не скоро, ЕС не спешит на помощь странам европейского сообщества.
Тем временем, ситуация на газовом рынке Старого Света меняется чуть ли не каждый день. В частности, Ильхам Алиев обещает наращивать экспорт азербайджанского газа в Европу. Но, как заявил на днях президент Азербайджана, обращаясь к участникам международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», для этого потребуется вдвое, то есть, до 20 миллиардов кубометров в год, увеличить мощность Трансадриатического газопровода (TAP). Но и это можно сделать только за счет установки дополнительных компрессорных станций, на что потребуется консенсус акционеров TAP, которые должны принять соответствующее инвестиционное решение.
Специалисты отдают себе отчет в том, что чисто технически столь масштабные вопросы за месяц не решаются. Такая возможность реально существовала при строительстве ТАР, которое завершилось всего два года назад. Но тогда европейцы не захотели обременять себя долгосрочными соглашениями на импорт азербайджанского газа, посчитав более эффективными своповые поставки.
И как выяснилось, зря!
В результате сложилась парадоксальная картина, при которой Азербайджан на 100 процентов выполняет взятые на себя обязательства по экспорту «голубого топлива» в Европу, а европейские потребители азербайджанского газа, тем не менее, испытывают в нем острый дефицит.
Сегодня Брюссель видит единственное спасение в расширении закупок сжиженного газа (СПГ). Поставки с СПГ-терминалов в газотранспортную систему ЕС стали в прошлом месяце рекордными, составив 10,65 миллиарда кубометров. Всего же с начала текущего года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили около 41,6 миллиарда.
Насколько велики эти объемы, хорошо видно в сравнении с поставками «Газпрома», который за это же время экспортировал в страны дальнего зарубежья, включая Китай, 50,1 миллиарда кубометров газа. Объемы, как видно, вполне сопоставимые, не говоря уже о том, что Европа намерена наращивать долю СПГ, поскольку располагает для этого необходимой инфраструктурой. Мощностями регазификации СПГ и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 67 процентов от максимума, и переговоры с поставщиками продолжаются.
Впрочем, приведенные выше показатели носят среднестатистический характер. А это значит, что проблемы газоснабжения по-прежнему характерны для целого ряда стран ЕС, в том числе, и для Болгарии, инфраструктура которой пока отстает от соседей.
Тем не менее, болгарские специалисты выражают сдержанный оптимизм, уверяя руководство страны в том, что импорт азербайджанского газа обеспечит в итоге потребность населения страны в «голубом топливе».