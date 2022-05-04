США попросили Израиль увеличить военную помощь Украине
Администрация Джо Байдена на прошлой неделе обратилась к правительству Израиля с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении военной помощи Украине, сообщает Axios со ссылкой на официальных лиц США и Израиля.
Израиль до сих пор отклонял запросы Украины на современное вооружение и только в прошлом месяце согласился отправить тысячи касок и пуленепробиваемых жилетов для медицинских бригад и служб быстрого реагирования. Но поскольку Израиль публично занимает более критическую позицию в отношении России, это сигнализирует о том, что он все более открыт для поставок Украине определенного нелетального военного оборудования.
На прошлой неделе Израиль направил Дрора Шалома, главу военно-политического бюро Министерства обороны, на авиабазу Рамштайн в Германии для встречи под руководством США по вопросу отправки оружия на Украину.
Администрация Байдена дала понять израильтянам, что США понимают их сложную ситуацию с Россией и ценят то, что они уже сделали в плане помощи Украине, но надеются, что они могут сделать больше в предоставлении военной техники, заявили американские и израильские официальные лица.
Это сообщение было сделано во время встречи советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана и его израильского коллеги Эяля Хулаты в Белом доме на прошлой неделе, а также в ходе переговоров между Пентагоном и министерством обороны Израиля.
Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что израильское правительство рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине и, вероятно, сделает это по мере продолжения войны. Но он подчеркнул, что Израиль предоставит только нелетальное военное снаряжение.
Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что Украина не ожидает, что Израиль предоставит ей смертоносное оружие, но хочет использовать несколько ранее существовавших экспортных лицензий от Министерства обороны Израиля на оборудование связи и системы защиты от беспилотников.