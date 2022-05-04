США попросили Израиль увеличить военную помощь Украине

Администрация Джо Байдена на прошлой неделе обратилась к правительству Израиля с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении военной помощи Украине, сообщает Axios со ссылкой на официальных лиц США и Израиля.

Израиль до сих пор отклонял запросы Украины на современное вооружение и только в прошлом месяце согласился отправить тысячи касок и пуленепробиваемых жилетов для медицинских бригад и служб быстрого реагирования. Но поскольку Израиль публично занимает более критическую позицию в отношении России, это сигнализирует о том, что он все более открыт для поставок Украине определенного нелетального военного оборудования.

На прошлой неделе Израиль направил Дрора Шалома, главу военно-политического бюро Министерства обороны, на авиабазу Рамштайн в Германии для встречи под руководством США по вопросу отправки оружия на Украину.