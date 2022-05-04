В Изюме погиб известный украинский журналист

В Украине погиб известный журналист Александр Махов. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на невесту погибшего Анастасию Блищик.

Махов родом из Луганской области, работал на телеканалах «Украина», «Украина-24» и «Дом». В том числе, он работал на войне в Донбассе и вел подкаст «Военкор».

В феврале 2022 года Махов ушел на фронт участвовать в боевых действиях. 28 апреля он сообщал о том, что ранен. Сегодня стало известно, что он погиб в районе города Изюм.