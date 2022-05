Московский кабинет министра иностранных дел и московскую квартиру и дачу взамен нью-йоркских Сергей Викторович занял в 2004 году и примерно с этого времени по какому-то удивительному совпадению стало меняться поведение Кремля в международной политике. Нет, я не хочу сказать, что это Лавров, перебравшись из Нью-Йорка в Москву, повлиял на рост антизападных настроений российского руководства. Зная, как далеко не сразу и, практически, вынуждено он согласился на этот трансфер, я понимаю, что уже тогда он хорошо понимал, с каким стилем жизни и манерами ему придется расстаться. Но ведь выбора не было: с высокого поста представителя России в ООН путь был только вверх, в министерское кресло, или, в случае категорического отказа, в самый низ, в отставку и на пенсию.

Переехав в Москву, Сергей Викторович поневоле или в силу дипломатических навыков стал взамен светских манер нью-йорк-парижского дэнди усваивать лексику и манеры питерско-московских блатарей. «Мочить в сортире», «мотать сопли на кулак» и прочую дворовую лексику русский человек не может носить как дипломатическую маску, она быстро избавляет его от западного лоска и обнажает истинный характер и врожденные манеры.

Так уже 2 сентября 2008 года газета «Daily Telegraph» сообщила, что в разговоре со своим британским коллегой Дэвидом Милибэндом Лавров сказал тому: «Who are you to fucking lecture me?» («Кто ты такой, чтобы читать мне грёбаные лекции?») А 11 августа 2015 года, в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, Лавров выругался в микрофон: «Дебилы, блядь!».

Кремль не зря вытребовал Лаврова в Москву – заполучив его, пусть даже на особо льготных условиях, о которых ниже, он получил опытную и талантливую опору для своей агрессивной антизападной политики.

Цитирую: «В конце 2004 года в российско-американских отношениях наступило похолодание, связанное с событиями на Украине («Оранжевая революция»)… В этот период отказ России от прекращения военного сотрудничества с Ираном, Сирией, КНДР и другими государствами, «вызывающими тревогу» у США, начал приводить к регулярным российско-американским конфликтам в Совете Безопасности ООН. Со второй половины 2000-х годов Владимир Путин в своих публичных выступлениях, в том числе, на международном форуме в Мюнхене (февраль 2007 года), выражал недовольство военными аспектами американской внешней политики… В речи Путина имели место «самые агрессивные выражения, которые кто-либо из российских лидеров делал со времён Холодной войны». «Месяцы, последовавшие за Мюнхенской речью, были отмечены напряжённостью и всплеском риторики…»

Анализ дальнейших изменений кремлевской политики я оставляю политическим экспертам, а моя область – инженерия человеческих душ. И в этом отношении показательно интервью Лаврова телеканалу НТВ 19 октября 2014 года, в котором он сказал:

«В одной из иностранных газет меня назвали «Мистер Нет». Так называли министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Мне лестно сравнение с великим дипломатом советской эпохи». Если учесть, что примерно в это же время В. Путин назвал распад СССР величайшей катастрофой ХХ века, то налицо уже полное слияние мировоззрений президента и его министра.