Эдуард Тополь, специально для haqqin.az 4 мая 2022, 23:56

Пару дней назад Сергей Лавров в очередной раз взорвал мировую прессу сразу двумя сенсационными заявлениями. В первом он породнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером еврейским якобы составом их крови, а во-втором сообщил миру, что главные антисемиты – чаще всего сами евреи. Я не собираюсь опровергать столь примечательные дипломатические высказывания министра иностранных дел РФ, это уже сделали сотни западных журналистов, директор израильского музея-мемориала Холокоста «Яд ва-Шем», министр иностранных дел Израиля и даже премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который до этого дня избегал прямой конфронтации с руководством России. Меня же впечатлил вектор развития личных качеств дипломата и поэта Лаврова, поскольку с Сергеем Викторовичем я знаком с начала девяностых, когда он был Постоянным представителем РФ в ООН и жил в Нью-Йорке, где и я обитал в ту пору. Там он подарил мне книжку своих лирических стихов, среди которых были и такие строки:

«Учиться – так взахлеб, а пить – так до конца, Не падать и идти упрямо к цели. Рассыпаны по миру горячие сердца, Надежные и в деле, и в веселье». Эти стихи были сродни моим первым, опубликованным когда-то в журнале «Юность»: «Без пальто хожу по году, Дождь и снег я не утру с лица. Говорят: собачея погода. Но ведь не кошачие сердца!» То есть, мы оба начинали с юношеского лирического романтизма. А когда в 20013 году в Москве вышел из печати мой исторический роман «Бисмарк. Русская любовь железного канцлера», Сергей Викторович, уже министр иностранных дел! прислал мне большое письмо в поддержку его экранизации, где, в частности, писал: «МИД России в рамках своей компетенции был бы готов оказывать содействие в реализации этого многообещающего проекта. С наилучшими пожеланиями С. Лавров». И если иметь в виду, что в Москве у нас с Сергеем Викторовичем был тогда общий близкий друг (да будет благословенна память его), то я имею основания считать себя в прошлом неким образом даже приближенным к г-ну министру. Вот только серьезная метаморфоза, произошедшая с ним с тех пор, так нас разделила, что пора ее обозначить. «Уважаем коллегами и журналистами», человек «высокой квалификации», «без толики лицемерия», «корректный человек, умница и выдержанный дипломат, способный на самостоятельное решение и самостоятельную точку зрения» – так писала о нем мировая пресса в пору нашего знакомства в Нью-Йорке, и к этим комплиментам я добавлю свои: светским и радушным он был тогда, открытым, с западным лоском, дэнди широких демократических взглядов, с прекрасным английским, французским и даже сингальским языками, умеющим четко и ясно излагать свое мнение и свою позицию. Должен сказать, что последнее умение никуда с годами не делось, талант, как говорится, не пропьешь. Зато позиции…

Московский кабинет министра иностранных дел и московскую квартиру и дачу взамен нью-йоркских Сергей Викторович занял в 2004 году и примерно с этого времени по какому-то удивительному совпадению стало меняться поведение Кремля в международной политике. Нет, я не хочу сказать, что это Лавров, перебравшись из Нью-Йорка в Москву, повлиял на рост антизападных настроений российского руководства. Зная, как далеко не сразу и, практически, вынуждено он согласился на этот трансфер, я понимаю, что уже тогда он хорошо понимал, с каким стилем жизни и манерами ему придется расстаться. Но ведь выбора не было: с высокого поста представителя России в ООН путь был только вверх, в министерское кресло, или, в случае категорического отказа, в самый низ, в отставку и на пенсию. Переехав в Москву, Сергей Викторович поневоле или в силу дипломатических навыков стал взамен светских манер нью-йорк-парижского дэнди усваивать лексику и манеры питерско-московских блатарей. «Мочить в сортире», «мотать сопли на кулак» и прочую дворовую лексику русский человек не может носить как дипломатическую маску, она быстро избавляет его от западного лоска и обнажает истинный характер и врожденные манеры. Так уже 2 сентября 2008 года газета «Daily Telegraph» сообщила, что в разговоре со своим британским коллегой Дэвидом Милибэндом Лавров сказал тому: «Who are you to fucking lecture me?» («Кто ты такой, чтобы читать мне грёбаные лекции?») А 11 августа 2015 года, в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, Лавров выругался в микрофон: «Дебилы, блядь!». Кремль не зря вытребовал Лаврова в Москву – заполучив его, пусть даже на особо льготных условиях, о которых ниже, он получил опытную и талантливую опору для своей агрессивной антизападной политики. Цитирую: «В конце 2004 года в российско-американских отношениях наступило похолодание, связанное с событиями на Украине («Оранжевая революция»)… В этот период отказ России от прекращения военного сотрудничества с Ираном, Сирией, КНДР и другими государствами, «вызывающими тревогу» у США, начал приводить к регулярным российско-американским конфликтам в Совете Безопасности ООН. Со второй половины 2000-х годов Владимир Путин в своих публичных выступлениях, в том числе, на международном форуме в Мюнхене (февраль 2007 года), выражал недовольство военными аспектами американской внешней политики… В речи Путина имели место «самые агрессивные выражения, которые кто-либо из российских лидеров делал со времён Холодной войны». «Месяцы, последовавшие за Мюнхенской речью, были отмечены напряжённостью и всплеском риторики…» Анализ дальнейших изменений кремлевской политики я оставляю политическим экспертам, а моя область – инженерия человеческих душ. И в этом отношении показательно интервью Лаврова телеканалу НТВ 19 октября 2014 года, в котором он сказал: «В одной из иностранных газет меня назвали «Мистер Нет». Так называли министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Мне лестно сравнение с великим дипломатом советской эпохи». Если учесть, что примерно в это же время В. Путин назвал распад СССР величайшей катастрофой ХХ века, то налицо уже полное слияние мировоззрений президента и его министра.