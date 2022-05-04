В Екатеринбурге задержали пикетчицу Надежду Сайфутдинову, которая зашила себе рот и стояла с плакатом против войны в Украине. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Информацию о задержании подтвердил правозащитник Сергей Зыков, он сообщил, что задержанную отвезли в отдел полиции № 5.

«Рот реально зашит иглой и нитками. В отдел вызвали скорую, чтобы осмотреть повреждение и удалить нитки. Я его сама зашила», - рассказала Сайфутдинова.

«Вызвали психиатрическую бригаду и принудительно увезли из отдела полиции № 5, - рассказал E1.RU правозащитник Сергей Зыков. – Пока довезли до больницы № 23, в травму. Но собираются везти в 3-ю психиатрическую больницу».