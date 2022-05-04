Кельбаджарский мед разлетелся в Баку премьера

Ульвия Худиева, собкор

Началось переселение пчеловодческих хозяйств на пастбища освобожденного Кельбаджарского района. Одновременно идет подготовка к переводу на кельбаджарские пастбища ряда овцеводческих ферм. Как известно, этот освобожденный район Азербайджана чрезвычайно богат растительным миром, который, в частности, позволяет получать высококачественный, лечебный мед.

После победы Азербайджана в 44-дневной войне, первые пчеловодческие хозяйства, вернувшиеся в Кельбаджар в прошлом году, сумели произвести значительный объем продукции. В результате, впервые за последние 30 лет кельбаджарский мед попал на рынки страны, где был быстро распродан.

Впервые за последние 30 лет кельбаджарский мед попал на рынки страны, где был быстро распродан

Как сообщили haqqin.az в Министерстве сельского хозяйства, в этом сезоне на кельбаджарские пастбища планируется переселить более 20 тысяч пчелиных семей. Как и в прошлом году, на освобожденные территории будут переводиться только хозяйства фермеров из этого региона.

Перед переездом руководители ферм пройдут курс обучения в центре ANAMA в Гёйгёле, где им объяснят правила поведения и быта на освобожденных территориях. По окончании курса каждый из руководителей подпишет обязательство действовать в районах, куда им предстоит переселиться, в четком соответствии с полученными инструкциями. 

Пчеловод Сабир Мустафаев рассказывает, что в прошлом году его пасеку посетил президент Ильхам Алиев, который поставил перед производителями задачу наладить экспорт кельбаджарского меда под брендом «Карабах».

«В пчеловодстве высокая продуктивность зависит от погодных условий, - сказал Сабир Мустафаев. – Нас беспокоила засуха, но в последние два дня идут дожди, и ситуация благоприятная. Мы надеемся на высокую урожайность и планируем выйти с нашим медом на рынки других стран».

По его словам, природа Кельбаджар позволяет получать продукцию высочайшего качества:

«Мы представили свой мед на ярмарке в прошлом году, - говорит он. – Хотя он был дороже, чем продукция из других регионов, мы распродали весь товар за первый же день. У нас были клиенты из Турции, России, Украины и даже из Канады. Спрос на кельбаджарский мёд по-прежнему высок, принимаем заказы».

По словам Мустафаева, российское вторжение в Украину негативно повлияло на сектор пчеловодства и увеличило расходы фермеров, поскольку большая часть необходимых для пасек товаров и материалов завозится пока из Украины.

«К примеру, «рамки», которые в декабре мы покупал по 60 копеек, сегодня стоят уже манат, - жалуется Мустафаев. – Другие материалы также подорожали на 60–70 процентов. Правда, их можно ввозить из России, Турции или европейских стран, но самые доступные цены дают украинцы…»

По словам фермера, он намерен в этом году продать мед не дешевле 30 манатов за килограмм.