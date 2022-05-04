После победы Азербайджана в 44-дневной войне, первые пчеловодческие хозяйства, вернувшиеся в Кельбаджар в прошлом году, сумели произвести значительный объем продукции. В результате, впервые за последние 30 лет кельбаджарский мед попал на рынки страны, где был быстро распродан.

Началось переселение пчеловодческих хозяйств на пастбища освобожденного Кельбаджарского района. Одновременно идет подготовка к переводу на кельбаджарские пастбища ряда овцеводческих ферм. Как известно, этот освобожденный район Азербайджана чрезвычайно богат растительным миром, который, в частности, позволяет получать высококачественный, лечебный мед.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве сельского хозяйства, в этом сезоне на кельбаджарские пастбища планируется переселить более 20 тысяч пчелиных семей. Как и в прошлом году, на освобожденные территории будут переводиться только хозяйства фермеров из этого региона.

Перед переездом руководители ферм пройдут курс обучения в центре ANAMA в Гёйгёле, где им объяснят правила поведения и быта на освобожденных территориях. По окончании курса каждый из руководителей подпишет обязательство действовать в районах, куда им предстоит переселиться, в четком соответствии с полученными инструкциями.

Пчеловод Сабир Мустафаев рассказывает, что в прошлом году его пасеку посетил президент Ильхам Алиев, который поставил перед производителями задачу наладить экспорт кельбаджарского меда под брендом «Карабах».

«В пчеловодстве высокая продуктивность зависит от погодных условий, - сказал Сабир Мустафаев. – Нас беспокоила засуха, но в последние два дня идут дожди, и ситуация благоприятная. Мы надеемся на высокую урожайность и планируем выйти с нашим медом на рынки других стран».

По его словам, природа Кельбаджар позволяет получать продукцию высочайшего качества:

«Мы представили свой мед на ярмарке в прошлом году, - говорит он. – Хотя он был дороже, чем продукция из других регионов, мы распродали весь товар за первый же день. У нас были клиенты из Турции, России, Украины и даже из Канады. Спрос на кельбаджарский мёд по-прежнему высок, принимаем заказы».

По словам Мустафаева, российское вторжение в Украину негативно повлияло на сектор пчеловодства и увеличило расходы фермеров, поскольку большая часть необходимых для пасек товаров и материалов завозится пока из Украины.

«К примеру, «рамки», которые в декабре мы покупал по 60 копеек, сегодня стоят уже манат, - жалуется Мустафаев. – Другие материалы также подорожали на 60–70 процентов. Правда, их можно ввозить из России, Турции или европейских стран, но самые доступные цены дают украинцы…»

По словам фермера, он намерен в этом году продать мед не дешевле 30 манатов за килограмм.