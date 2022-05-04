На распространяемых в соцсетях кадрах видно, как полицейские в специальной защитной одежде стоят рядом с двухметровыми металлическими ограждениями и не дают людям выйти из здания. Наблюдаются столкновения с теми, кто пытается прорваться сквозь баррикады. У магазинов и рынков толпы людей – все хотят закупиться продуктами впрок.

В Поднебесной растет число заболевших, участились случаи повторных заражений. В Шанхае, являющемся финансовым центром страны, в карантинных зонах установлены металлические барьеры в виде клеток.

Несмотря на меры, принятые в Шанхае, который находится на карантине уже около месяца, количество умерших и инфицированных по-прежнему не снижается. Паника перекинулась и на Пекин, где жители в панике сметают товары с полок магазинов.

Рост инфекции наблюдается и на Тайване, где количество ежедневно заражаемых впервые за долгое время превысило 10 тысяч. Рост инфицированных наблюдается также в Южной Африке, Индии и на Филиппинах.

Стелла Кириакидес, комиссар ЕС по вопросам здравоохранения, заявила, что от 60 до 80 процентов населения планеты переболело COVID-19. По ее словам, ЕС изменит свою стратегию из-за снижения заражений и смертей. В то же время, учитывая возможность распространения новых штаммов, вопрос введения повторного карантина с повестки дня пока не снимается.

Темпы заболеваемости растут и в соседней Грузии. На прошлой неделе число ежедневных заражений в этой стране составляло в среднем 300.

В Азербайджане же, наоборот, число заражений резко снизилось, вследствие чего смягчены правила карантина. В частности, с 1 мая отменена обязанность носить маски в закрытых помещениях.

Закир Гулиев, специалист министерства здравоохранения, заявил haqqin.az, что коронавирус навсегда останется с людьми, поскольку нельзя исключить появления новых штаммов инфекции, однако «опасный период» вируса уже миновал.

«Мы ожидаем, что новые штаммы коронавируса не будут опасны, - подчеркнул Гулиев. – Опыт доказывает: когда вирус мутирует, он теряет способность вызывать острые симптомы. До сих пор, как вы знаете, коронавирус вызывал серьезные осложнения в организме. Теперь же будут наблюдаться, как правило, легкие симптомы заболевания…»

По словам врача, летальность коронавируса исчезает, однако вирус останется в нашей жизни еще лет на двадцать-тридцать. Например, Всемирная организация здравоохранения каждый год меняет состав вакцины против гриппа. Потому, что каждый год появляются новые штаммы. То же самое будет и с коронавирусом, который уже не так опасен, как раньше.

Тем не менее, Гулиев считает, что хроническим больным следует быть предельно осторожными и продолжать носить маски.

«Те, кто переносит заболевание тяжело, должны беречь себя», - уверен Закир Гулиев.