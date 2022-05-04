О ситуации на Донбасском направлении фронта
Над Донбассом украинские военнослужащие сегодня сбили 2 российских самолета и 2 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил, информируя об оперативной ситуации на Донецком и Луганском направлениях.
Отмечается, что в течение текущих суток, 4 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 11 атак противника.
«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10» и «ZALA-421», - говорится в сообщении.
Также украинские военные уничтожили 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей противника.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» за сутки, 4 мая, украинские военные ликвидировали 36 российских солдат.
Как сообщает ОТУ «Восток», 4 мая российские войска совершили две атаки позиций украинских войск.
«Потери врага составили: личного состава – 36, БМП – 2, БТР – 2, АТ – 3», - говорится в сообщении.