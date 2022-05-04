О ситуации на Донбасском направлении фронта

Над Донбассом украинские военнослужащие сегодня сбили 2 российских самолета и 2 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил, информируя об оперативной ситуации на Донецком и Луганском направлениях.

Отмечается, что в течение текущих суток, 4 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 11 атак противника.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10» и «ZALA-421», - говорится в сообщении.