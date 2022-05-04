Экономика Украины на грани коллапса

Спрос на работу намного превышает предложение. В апреле открытых вакансий в Украине было в 20 раз меньше, чем в довоенный период. При этом даже с существующими сотрудниками работодатели вынуждены ухудшать условия сотрудничества.

За все время войны Украину покинули миллионы граждан, но несмотря на это, одной из главных проблем в стране продолжает оставаться безработица.

Длящаяся третий месяц полномасштабная война привела экономику Украины в критическое состояние. Хотя страна регулярно получает щедрые транши от международных экономических структур, большая часть выделяемых денег идет на военные нужды.

Согласно опросу, проведенному кадровым порталом grc.ua, с начала войны подавляющее большинство компаний (78 процентов) приняли непопулярные меры в отношении своих сотрудников.

«Четверть опрошенных не платили заработную плату. Сотрудники были уволены или сокращены в 16,5% компаний, 10% были отправлены в отпуск за свой счет. Четверть опрошенных, если они работают, получают неполную выплату заработной платы. Большинство опрошенных ответили, что им снизили заработную плату более чем на 30 процентов», - говорится в исследовании.

При этом стоимость жизни наоборот постепенно растет. По данным Госстата, инфляция в марте в годовом выражении выросла до 13,7 процента. Однако цены на продовольственную группу товаров подскочили еще больше.

В частности, цены на подсолнечное масло и сахар в годовом выражении выросли на 22 и 19 процентов соответственно. Цены на сливочное масло выросли на 21 процент, хлеб на 20 процентов, мясо на 15 процентов и макаронные изделия на 16 процентов. При этом овощи подорожали более чем на 52 процента. По мнению экспертов, рост цен на продукты питания и другие товары и услуги продолжится.