Экономика Украины на грани коллапса
Длящаяся третий месяц полномасштабная война привела экономику Украины в критическое состояние. Хотя страна регулярно получает щедрые транши от международных экономических структур, большая часть выделяемых денег идет на военные нужды.
За все время войны Украину покинули миллионы граждан, но несмотря на это, одной из главных проблем в стране продолжает оставаться безработица.
Спрос на работу намного превышает предложение. В апреле открытых вакансий в Украине было в 20 раз меньше, чем в довоенный период. При этом даже с существующими сотрудниками работодатели вынуждены ухудшать условия сотрудничества.
Согласно опросу, проведенному кадровым порталом grc.ua, с начала войны подавляющее большинство компаний (78 процентов) приняли непопулярные меры в отношении своих сотрудников.
«Четверть опрошенных не платили заработную плату. Сотрудники были уволены или сокращены в 16,5% компаний, 10% были отправлены в отпуск за свой счет. Четверть опрошенных, если они работают, получают неполную выплату заработной платы. Большинство опрошенных ответили, что им снизили заработную плату более чем на 30 процентов», - говорится в исследовании.
При этом стоимость жизни наоборот постепенно растет. По данным Госстата, инфляция в марте в годовом выражении выросла до 13,7 процента. Однако цены на продовольственную группу товаров подскочили еще больше.
В частности, цены на подсолнечное масло и сахар в годовом выражении выросли на 22 и 19 процентов соответственно. Цены на сливочное масло выросли на 21 процент, хлеб на 20 процентов, мясо на 15 процентов и макаронные изделия на 16 процентов. При этом овощи подорожали более чем на 52 процента. По мнению экспертов, рост цен на продукты питания и другие товары и услуги продолжится.