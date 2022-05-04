США будут отвечать на провокации со стороны КНДР
США вместе с союзниками будут отвечать на провокации со стороны КНДР. Об этом, как передает ТАСС, заявил в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Он подчеркнул, что последний ракетный запуск КНДР является «нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН» и представляет угрозу соседям КНДР, а также миру и стабильности всего региона.
По словам Прайса, Соединенные Штаты «твердо привержены» защите своих союзников - Южной Кореи и Японии. «Мы поддерживали и продолжим поддерживать тесный контакт и сотрудничество с Республикой Корея и Японией и вместе будем отвечать на провокации, исходящие со стороны КНДР», - указал представитель Госдепа.
По данным властей Южной Кореи, КНДР произвела запуск баллистической ракеты в среду примерно в 12:03 по местному времени (06:03 мск) из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 470 км, максимальная высота составила 780 км. С начала года КНДР провела более 10 ракетных испытаний.