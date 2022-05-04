США будут отвечать на провокации со стороны КНДР

США вместе с союзниками будут отвечать на провокации со стороны КНДР. Об этом, как передает ТАСС, заявил в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он подчеркнул, что последний ракетный запуск КНДР является «нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН» и представляет угрозу соседям КНДР, а также миру и стабильности всего региона.