Швейцария приняла новые санкции против России в соответствии с 5-м пакетом, введенных в отношении России Евросоюзом 8 апреля. Меры, предпринятые Швейцарией, соответствуют пакету санкций ЕС - за исключением транспортных запретов. Полный список санкций, вступивших в силу 27 апреля, опубликован на сайте международной юридической фирмы White & Case. Согласно санкциям, заморожены банковские счета и другие активы около 200 российских лиц, в том числе российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова и олигарха Олега Дерипаски, а также членов семьи президента Владимира Путина и многих российских чиновников в Швейцарии.

Швейцария также включила в список 18 организаций, среди которых четыре российских банка. Это ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и Банк Открытие, а также различные компании, работающие в оборонной, электронной, судостроительной и транспортной отраслях.

Напомним, что Фархад Ахмедов был исключен из списка предыдущих санкций ЕС против России. Однако его имя все же включили в 5-ый пакет.

Швейцария ввела запрет на покупку, импорт, транзит и транспортировку угля и других видов твердого ископаемого топлива (перечисленных в Приложении 22), если они произведены или экспортируются из России. Запрет также распространяется на сопутствующие технические, брокерские и другие услуги, а также финансирование и различные виды финансовой помощи.

Запрещается также продажа, поставка, экспорт, транзит и перевозка в Россию широкого спектра товаров, предназначенных для развития российской промышленности или предназначенных для использования в России, а также сопутствующие услуги. Данный запрет распространяется на более чем 500 наименований.

Полный список санкций:

https://www.whitecase.com/publications/alert/switzerland-adopts-new-sanctions-line-eus-fifth-package