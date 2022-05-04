Японский генерал заявил о неизбежности решающей битвы с Россией на Хоккайдо

Минобороны Японии заявило о неизбежности решающей битвы с Россией на острове Хоккайдо. Об этом сообщает портал Shukan Gendai со ссылкой на японского генерала Юки Ямасита, который всерьез опасается вторжения РФ.

Отмечается, что Россия уже объявила Японию недружественной страной и предугадать, что дальше предпримет Владимир Путин, практически невозможно. В случае если вторжение действительно произойдет, линией фронта может стать город Асахикава – второй по величине населенный пункт северной японской префектуры.