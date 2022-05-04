Японский генерал заявил о неизбежности решающей битвы с Россией на Хоккайдо
Минобороны Японии заявило о неизбежности решающей битвы с Россией на острове Хоккайдо. Об этом сообщает портал Shukan Gendai со ссылкой на японского генерала Юки Ямасита, который всерьез опасается вторжения РФ.
Отмечается, что Россия уже объявила Японию недружественной страной и предугадать, что дальше предпримет Владимир Путин, практически невозможно. В случае если вторжение действительно произойдет, линией фронта может стать город Асахикава – второй по величине населенный пункт северной японской префектуры.
«Вторжение России на Хоккайдо – это та чрезвычайная ситуация, к которой необходимо готовиться уже сейчас. В центре сценария такого нападения находится острое противостояние между США и РФ. При дальнейшем усилении его градуса важнейшим театром действий становится акватория Охотского моря, которое омывает Хоккайдо с северо-востока», - поделился мнением Ямасита. Генерал пояснил, что именно из этой акватории Москва сможет создать угрозу для Вашингтона, пустив в ход атомный ударный подводный флот.
В свою очередь, директор Исследовательского института военной и информационной стратегии Киньити Нисимура заявил, что перед вторжением силы Тихоокеанского флота ВМФ России тайно передислоцируются на Сахалин через пролив Лаперуза.