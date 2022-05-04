В США заявили, что постоянно меняют способы передачи Украине военной помощи

Власти США из соображений безопасности постоянно меняют способы передачи Киеву военной помощи. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«Мы с самого начала отмечали, что не собираемся говорить о том, как ресурсы попадают на территорию Украины. Для этого есть множество способов. И эти способы меняются с течением времени, как это и должно происходить. <...> Мы не забываем о потенциальной угрозе, которая может существовать в плане доставки материалов, так что мы также не забываем об изменении того, как мы это осуществляем, чтобы поток [помощи] сохранялся. И он сохраняется», - сказал он.

Тогда Кирби попросили уточнить, означают ли его слова, что упомянутые способы передачи помощи меняются на постоянной основе. «Это постоянно меняется», - ответил представитель Пентагона.